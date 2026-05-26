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Visite guidée de Loguivy-lès-Lannion Quai à sable Lannion

Visite guidée de Loguivy-lès-Lannion Quai à sable Lannion mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Quai à sable

Adresse : Loguivy-lès-Lannion

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif :

Lannion

Visite guidée de Loguivy-lès-Lannion

Quai à sable Loguivy-lès-Lannion Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Parcours découverte de son patrimoine remarquable l’église Saint-Ivy et son enclos (XVème-XVIème) classés MH, avec ses deux fontaines, ses trois ifs ; le quai à sable et sa fontaine Saint-Ivy ; la croix de mission ; la Tour de Guet (exposition temporaire).
RDV au quai à sable, route de Loguivy. Durée 2h.   .

Quai à sable Loguivy-lès-Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 32 51 

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English :

L’événement Visite guidée de Loguivy-lès-Lannion Lannion a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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