Visite guidée de Loguivy-lès-Lannion Quai à sable Lannion
Visite guidée de Loguivy-lès-Lannion Quai à sable Lannion mardi 7 juillet 2026.
Lannion
Visite guidée de Loguivy-lès-Lannion
Quai à sable Loguivy-lès-Lannion Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Parcours découverte de son patrimoine remarquable l’église Saint-Ivy et son enclos (XVème-XVIème) classés MH, avec ses deux fontaines, ses trois ifs ; le quai à sable et sa fontaine Saint-Ivy ; la croix de mission ; la Tour de Guet (exposition temporaire).
RDV au quai à sable, route de Loguivy. Durée 2h. .
Quai à sable Loguivy-lès-Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 32 51
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English :
L’événement Visite guidée de Loguivy-lès-Lannion Lannion a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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