Dju:n La Mutante Lannion
Dju:n La Mutante Lannion jeudi 9 juillet 2026.
Lannion
Dju:n
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
DJU:N | 19h30
DJ et productrice, Dju:n enflamme les dancefloors avec des sets énergiques mêlant Bouncy Break, Baile Funk et UK Bass. Entre rythmiques 4/4 et breaks inattendus, elle crée une tension constante qui électrise le public. Ses productions, publiées sur plusieurs labels reconnus, affirment une identité artistique singulière. Fondatrice du label Purple, elle soutient une nouvelle génération d’artistes et s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable de la scène électronique actuelle.
Diffusion des 16e de finale de la Coupe du Monde | 22h00
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dju:n Lannion a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)
- exposition d’emaux d’art salle de la forge Lannion 30 juin 2026
- Chorale Faunetik La Mutante Lannion 1 juillet 2026
- Coucou Toma La Mutante Lannion 2 juillet 2026
- Soirée Vive les vacances à la Mutante La Mutante Lannion 3 juillet 2026
- Semaine de coaching padel avec Julien Bondia Smash Club Lannion 4 juillet 2026