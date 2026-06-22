Dju:n La Mutante Lannion

Lannion

Dju:n

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

DJU:N | 19h30

DJ et productrice, Dju:n enflamme les dancefloors avec des sets énergiques mêlant Bouncy Break, Baile Funk et UK Bass. Entre rythmiques 4/4 et breaks inattendus, elle crée une tension constante qui électrise le public. Ses productions, publiées sur plusieurs labels reconnus, affirment une identité artistique singulière. Fondatrice du label Purple, elle soutient une nouvelle génération d’artistes et s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable de la scène électronique actuelle.

Diffusion des 16e de finale de la Coupe du Monde | 22h00

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Dju:n Lannion a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose