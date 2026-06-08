3ème Salon international d’art photographique Le Saint-Quent’images Saint-Quentin
3ème Salon international d’art photographique Le Saint-Quent’images Saint-Quentin samedi 17 octobre 2026.
Saint-Quentin
3ème Salon international d’art photographique Le Saint-Quent’images
Rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Cette année, le Club POM Photo voit les choses en grand pour son incontournable Salon international d’art photographique !
En octobre 2026, le salon prendra place dans le cadre prestigieux du Palais de Fervaques à Saint-Quentin, offrant un écrin exceptionnel aux œuvres exposées.
Rendez-vous les 17 et 18 octobre 2026, de 11h à 19h, au Palais de Fervaques (rue Victor Basch à Saint-Quentin) pour découvrir des regards venus d’ici et d’ailleurs, dans une ambiance conviviale et passionnée autour de l’image.
Organisation Club POM Photo de Saint-Quentin
Entrée gratuite
Plus d’informations https://saint-quentimages.fr/
Cette année, le Club POM Photo voit les choses en grand pour son incontournable Salon international d’art photographique !
En octobre 2026, le salon prendra place dans le cadre prestigieux du Palais de Fervaques à Saint-Quentin, offrant un écrin exceptionnel aux œuvres exposées.
Rendez-vous les 17 et 18 octobre 2026, de 11h à 19h, au Palais de Fervaques (rue Victor Basch à Saint-Quentin) pour découvrir des regards venus d’ici et d’ailleurs, dans une ambiance conviviale et passionnée autour de l’image.
Organisation Club POM Photo de Saint-Quentin
Entrée gratuite
Plus d’informations https://saint-quentimages.fr/ .
Rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France clubpom@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, Club POM Photo is going all out for its not-to-be-missed Salon international d?art photographique !
In October 2026, the show will take place in the prestigious Palais de Fervaques in Saint-Quentin, offering an exceptional showcase for the works on display.
Join us on October 17 and 18, 2026, from 11 a.m. to 7 p.m., at the Palais de Fervaques (rue Victor Basch, Saint-Quentin) to discover images from near and far, in a friendly and passionate atmosphere.
Organized by Club POM Photo de Saint-Quentin
Free admission
Further information: https://saint-quentimages.fr/
L’événement 3ème Salon international d’art photographique Le Saint-Quent’images Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Saint-Quentinois
À voir aussi à Saint-Quentin (Aisne)
- Festival Les Elyziks 2026 Saint-Quentin 13 juin 2026
- Le Quartier Artois-Champagne fête le développement durable Saint-Quentin 13 juin 2026
- Saint-Quentin Brocante à l’école Bachy Saint-Quentin 14 juin 2026
- Café IA, APF France handicap, Saint-Quentin 17 juin 2026
- Concert des Chorales à la MCL de Gauchy Saint-Quentin 18 juin 2026