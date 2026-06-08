3ème Salon international d’art photographique Le Saint-Quent’images Saint-Quentin

Saint-Quentin

3ème Salon international d’art photographique Le Saint-Quent’images

Rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Cette année, le Club POM Photo voit les choses en grand pour son incontournable Salon international d’art photographique !

En octobre 2026, le salon prendra place dans le cadre prestigieux du Palais de Fervaques à Saint-Quentin, offrant un écrin exceptionnel aux œuvres exposées.

Rendez-vous les 17 et 18 octobre 2026, de 11h à 19h, au Palais de Fervaques (rue Victor Basch à Saint-Quentin) pour découvrir des regards venus d’ici et d’ailleurs, dans une ambiance conviviale et passionnée autour de l’image.

Organisation Club POM Photo de Saint-Quentin

Entrée gratuite

Plus d’informations https://saint-quentimages.fr/

Cette année, le Club POM Photo voit les choses en grand pour son incontournable Salon international d’art photographique !

En octobre 2026, le salon prendra place dans le cadre prestigieux du Palais de Fervaques à Saint-Quentin, offrant un écrin exceptionnel aux œuvres exposées.

Rendez-vous les 17 et 18 octobre 2026, de 11h à 19h, au Palais de Fervaques (rue Victor Basch à Saint-Quentin) pour découvrir des regards venus d’ici et d’ailleurs, dans une ambiance conviviale et passionnée autour de l’image.

Organisation Club POM Photo de Saint-Quentin

Entrée gratuite

Plus d’informations https://saint-quentimages.fr/ .

Rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France clubpom@orange.fr

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English :

This year, Club POM Photo is going all out for its not-to-be-missed Salon international d?art photographique !

In October 2026, the show will take place in the prestigious Palais de Fervaques in Saint-Quentin, offering an exceptional showcase for the works on display.

Join us on October 17 and 18, 2026, from 11 a.m. to 7 p.m., at the Palais de Fervaques (rue Victor Basch, Saint-Quentin) to discover images from near and far, in a friendly and passionate atmosphere.

Organized by Club POM Photo de Saint-Quentin

Free admission

Further information: https://saint-quentimages.fr/

L’événement 3ème Salon international d’art photographique Le Saint-Quent’images Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Saint-Quentinois