3FOIS7 Place des Jacobins Le Mans

Le Mans

3FOIS7

Place des Jacobins LE SCARRON Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Jazz Tangentes 2026

Fondé et dirigé par Pierre Millet et Thibault Renou, tous deux rompus à l’exercice du grand format au travers de leurs expériences avec le Surnatural Orchestra, l’ Ensemble Bibenduum ou Chromatic Museum, l’ Orchestre 3fois7 entend jeter des ponts entre les régions, du grand ouest jusqu’au centre, pour jouer et (re)visiter ensemble compositions sur mesure, tisser des liens entre musicien.ne.s et collectifs. Avec un principe simple pour chaque nouvelle session de répétitions et concerts, un line-up renouvelé, une ville différente, en priorisant un effectif à majorité locale ! .

Place des Jacobins LE SCARRON Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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Jazz Tangentes 2026

L’événement 3FOIS7 Le Mans a été mis à jour le 2026-02-27 par CDT72