Saint-Lary-Soulan

4 jours de randonnées en vallée des Nestes

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-18

4 jours de randonnées en vallée des Nestes, départ en étoile de Saint Lary (65).

C’est marcher comme vous voulez en déambulation ou sportivement en Fast Hiking.

Soit une randonnée différente par jour, sur des distances de 8 à 31 km maximum

( Transport en bus prévu au départ ) .

Un défi d’endurance qui cumule les kilomètres de vos parcours de 3 jours ! Soit de 50 à 71 km.

Et pour finir une 4ème journée de randonnées à la rencontre de notre terroir, des producteurs et de nos artisans.

En soirée animations, stands, buvette…

Deux repas le lundi et mercredi soir sur inscription.

Rendez-vous au gymnase.

Pour s’inscrire https://www.helloasso.com/associations/les-randonneurs-du-pays-des-nestes/evenements/les-4-jours-de-randonestes .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 36 54 52 randopaysdesnestes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4 days of hiking in the Nestes valley, starting from Saint Lary (65).

It’s walking as you please, or Fast Hiking.

A different hike each day, from 8 to 31 km maximum

( Bus transport provided at start ) .

An endurance challenge that adds up the kilometers of your 3-day routes! From 50 to 71 km.

And to finish, a 4th day of hiking to discover our local produce and crafts.

In the evening: entertainment, stalls, refreshments…

Two meals on Monday and Wednesday evenings (registration required).

L’événement 4 jours de randonnées en vallée des Nestes Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de St Lary|CDT65