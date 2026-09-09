40/40/4, Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

40/40/4 Vendredi 18 septembre, 18h30 Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

En 4 minutes et 3 temps, les intervenants se raconteront : ce qu’ils imaginaient en entrant à l’École d’architecture, ce qu’ils savaient en sortant et enfin, ce qu’ils font aujourd’hui.

VENDREDI 18.09 À 18H30

Avec BAPTISTE BLAIS, architecte ; COLLECTIF CALK, architectes ; ANDRÉA HEIM, paysagiste et ANTOINE TISON, architecte ; AGATHE MILON, Un millième, architecte ; QUENTIN PROST, architecte ; AICHATA OUSMANE YATTARA, urbaniste

Parce qu’entre les premières minutes à l’école et les dernières, il y a tout ce qu’on apprend, tout ce qu’on oublie… et tout ce qu’on invente après.

PARTENAIRES

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES / *ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE BORDEAUX / QLTURE

Installation 40/40 encadrée par les enseignants Fabienne Darricau, David Delesalle, Aline Rodrigues Lefort, Laure Matthieussent et Jean-Noël Tournier.

École en scène : projet de 6 mois conçu avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Il constitue une immersion dans le monde de l’enseignement de l’architecture et du paysage avec des workshops, installations, conférences et expositions du 3 mars au 2 octobre 2026.

Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre du projet École en scène, le 308MA, en collaboration avec l’ENSAP* et l’association Qlture, vous invite à une soirée autour de l’installation 40/40. conference

Arthur Pequin pour le 308MA