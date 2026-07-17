Les sorties de septembre, Cité Municipale, Bordeaux

Informations pratiques

Les sorties de septembre 8 et 22 septembre Cité Municipale Gironde

à partir de 12 Euros, en fonction des revenus. Le tarif comprend le transport,

le déjeuner, les visites. Pour estimer son tarif : https://tarifs.bordeaux.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T08:30:00+02:00 – 2026-09-08T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T07:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00

Les Journées d’été des seniors de Bordeaux se tiennent en septembre avec deux belles escapades placées sous le signe de la découverte et de la convivialité. Les participants auront le plaisir de visiter les charmants villages de Talmont-sur-Gironde et de Porchères, riches d’un patrimoine naturel et culturel remarquable.

Visite du Moulin de Porchères et promenade en Gabarre sur l’isle

Mardi 8 septembre, 8h30 → 18h30

Visite commentée de la minoterie avec la présentation de l’histoire de l’architecture. Présentation de différentes machines fabriquées par l’industriel Schneider Jacquet, inscrites sur l’inventaire des monuments historiques. Cette visite est accompagnée par un temps d’échanges sur les blés anciens et les farines avec un atelier pratique de façonnage et fabrication d’un pâton de pain en démonstration. Déjeuner au restaurant du Moulin

Journée à Talmont et Meschers sur Gironde

Mardi 22 septembre, 7h30 → 19h

Visite de Talmont sur Gironde, classé parmi les plus beaux villages de France. Déjeuner au port de Meschers-sur-Gironde. Promenade en vedette : découverte des falaises et des grottes de Meschers (Matata et Régulus), du village de Talmont et de sa célèbre église surplombant les eaux de l’estuaire.

Inscription du 6 au 31 juillet dans les échoppes seniors

Cité Municipale 4 rue claude bonnier 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 080062885 »}]

Rdv en septembre pour en profiter!