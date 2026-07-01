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Quartiers Sports à la place André Meunier, Place André Meunier, Bordeaux

jeudi 20 août 2026 · Place André Meunier · Bordeaux

Quartiers Sports à la place André Meunier, Place André Meunier, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Place André Meunier
Adresse
Pl. André Meunier dit Mureine, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Quartiers Sports à la place André Meunier 20 et 21 août Place André Meunier Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T14:00:00+02:00 – 2026-08-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T14:00:00+02:00 – 2026-08-21T20:00:00+02:00

Tout l’été, profitez du village sportif itinérant de la ville qui vous propose de multiples activités sportives, ludiques et culturelles. Les activités sont encadrées, gratuites et ouvertes à toutes et à tous ! Le village est ouvert du 14 juillet au 26 août.

  • Du mardi au vendredi, il s’installe dans différents lieux de la ville, de 14h à 20h.
  • Tous les samedis, il s’installe à la Plage du Lac, de 14h à 19h.
  • Pas de Quartiers Sports du 11 au 15 août.

Chaque jour, à 18h, place à un rendez-vous sportif collectif mêlant douceur et énergie avec les éducateurs sportifs du village, en simultané :

  • une séance de sport adulte
  • une séance de sport enfant

Jeudi 20 août

Activités sportives avec les clubs :

  • Mur d’escalade avec Locsport (14h – 20h)
  • Course d’orientation avec l’US Cenon (15h – 19h)
  • Skate avec Skate Holidays (14h – 18h)
  • Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h -18h)
  • Sensibilisation Handisport avec le Comité Handisport de Gironde (14h – 17h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Tennis de table
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Activités culturelles et ludiques :

  • Peinture sur figurines avec la Saga du Lancier (14h – 17h)

Vendredi 21 août

Activités sportives avec les clubs :

  • Course d’orientation avec l’US Cenon (15h – 19h)
  • Sensibilisation Handisport avec le Comité Handisport de Gironde (14h – 17h)
  • Skate avec Skate Holidays (14h – 18h)
  • Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h -18h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Tennis de table
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Activités culturelles et ludiques :

  • Peinture sur figurines avec la Saga du Lancier (14h – 17h)

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DATES ET LIEUX – JUILLET & AOÛT
Cliquez pour accéder au programme chaque lieu.

Du mardi 14 au mercredi 15 juillet : Bande Sportive du Grand Parc (Grand Parc)
Du jeudi 16 au vendredi 17 juillet : Parc du Grand Parc (Grand Parc)
Samedi 18 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 21 au vendredi 24 juillet : Parc Pinçon (Benauge)
Samedi 25 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 28 au mercredi 29 juillet : Grande Prairie des Aubiers (Les Aubiers)
Du jeudi 30 au vendredi 31 juillet : Parc Monséjour (Stéhélin Monséjour)
Samedi 1er août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 4 au mercredi 5 août : City Stade Port de la Lune (Bacalan)
Du jeudi 6 au vendredi 7 août : Square Roger Hypousteguy (Bacalan)
Samedi 8 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 18 au mercredi 19 août : Parc de la piscine Jean Zay (Stéhélin Monséjour)
Du jeudi 20 au vendredi 21 août : Place André Meunier (Sainte-Croix Gare Sacré cœur)
Samedi 22 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 25 au mercredi 26 août : Parc Carle Vernet (Belcier Armagnac)

Place André Meunier Pl. André Meunier dit Mureine, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-bande-sportive-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-plage-du-lac »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-pincon »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-grande-prairie-des-aubiers »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-monsejour »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-city-stade-port-de-la-lune »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-square-roger-hypousteguy »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-de-la-piscine-jean-zay »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-place-andre-meunier »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-carle-vernet »}]
Du jeudi 20 au vendredi 21 août, Quartiers Sports prend ses quartiers sur la place André Meunier (Sainte-Croix, Gare, Sacré cœur). quartierssports

Thomas Sanson Ville de Bordeaux

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