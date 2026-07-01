LA HAUTEUR DE L’EAU • Compagnie chevale, BORDEAUX Parc Rivière, Bordeaux

Informations pratiques

LA HAUTEUR DE L’EAU • Compagnie chevale Jeudi 20 août, 19h00 BORDEAUX Parc Rivière Gironde

GRATUIT sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T19:00:00+02:00 – 2026-08-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-20T19:00:00+02:00 – 2026-08-20T20:00:00+02:00

En attendant que l’eau monte

« Quelle est la hauteur de l’eau ? ». Voici l’énigmatique et vertigineuse question posée par un homme, avant de s’éteindre, à celle qu’il aime. Accrochée à cette question comme à une bouée de sauvetage, elle sonde, cherche, raconte. Mais de quelle eau s’agit-il ? De quelle ligne de flottaison ? De quel point de vue ? Peut-on mesurer ce qui nous déborde ? Dans une quête qui nous amène dans des profondeurs sans repère, le vertige s’invite. Alors elle invente : une créature abyssale, des conques de mémoire, une passeuse de l’estran, un oiseau dernier de son espèce, de drôles de dames.

Une traversée intime portée par une comédienne et deux musicien·ne·s, une cérémonie bancale à la douce étrangeté, quelque chose entre la berceuse et l’alerte, un cri de crue. Installez-vous : vous êtes la berge.

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Avec Laure Bezolles, Amélie Forestier et Julien Lot • Autrice et metteuse en scène : Chantal Ermenault • Regard mise en scène : Anouk Guerbert • Regard artistique : Valérie Véril • Regard dramaturgie : Cécile Delhommeau • Scénographe : Coline Gaulot • Construction décors : Raphaël Droin, Coline Gaulot et l’équipe de La Hauteur de l’Eau

Photo : Julie Chaffort

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☀️ JEUDI 20.08 À 19H

☀️ BORDEAUX > Parc Rivière, 174 rue Mandron 33000 Bordeaux

☀️ CONSEILLÉ à partir de 12 ans

☀️ DURÉE : 1H

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation déplacée Halle des Chartrons (10 place du marché des Chartrons)

L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

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Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires, et l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

BORDEAUX Parc Rivière 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33070 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Théâtre • Création Avril 2026

©Julie Chaffort