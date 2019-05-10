40 ans de l’Aviron Giennois Gien
40 ans de l’Aviron Giennois Gien samedi 30 mai 2026.
Gien
40 ans de l’Aviron Giennois
1 Quai de Nice Gien Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
40 Aviron Giennois Port Au Bois Gien
Au programme:
• Initiation découverte (5€ sur inscription)
• Balade en aviron (rameurs confirmés)
• Défis sur ergomètre et sur l’eau
• Restauration sur place
• De 10h à 19h 5 .
1 Quai de Nice Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 50 22 43 79 c45009@ffaviron.fr
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English :
40 Aviron Giennois Port Au Bois Gien
L’événement 40 ans de l’Aviron Giennois Gien a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GIEN
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