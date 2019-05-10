Gien

40 ans de l’Aviron Giennois

1 Quai de Nice Gien Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

40 Aviron Giennois Port Au Bois Gien

Au programme:

• Initiation découverte (5€ sur inscription)

• Balade en aviron (rameurs confirmés)

• Défis sur ergomètre et sur l’eau

• Restauration sur place

• De 10h à 19h 5 .

1 Quai de Nice Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 50 22 43 79 c45009@ffaviron.fr

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English :

40 Aviron Giennois Port Au Bois Gien

L’événement 40 ans de l’Aviron Giennois Gien a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GIEN