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40 ans de l’Aviron Giennois Gien

40 ans de l’Aviron Giennois Gien

40 ans de l’Aviron Giennois Gien samedi 30 mai 2026.

Adresse : 1 Quai de Nice

Ville : 45500 Gien

Département : Loiret

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Gien

40 ans de l’Aviron Giennois

1 Quai de Nice Gien Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

40 Aviron Giennois Port Au Bois Gien
Au programme:

• Initiation découverte (5€ sur inscription)
• Balade en aviron (rameurs confirmés)
• Défis sur ergomètre et sur l’eau
• Restauration sur place
• De 10h à 19h 5  .

1 Quai de Nice Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 50 22 43 79  c45009@ffaviron.fr

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English :

40 Aviron Giennois Port Au Bois Gien

L’événement 40 ans de l’Aviron Giennois Gien a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GIEN

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