Visite du Château-Musée de Gien, Château-Musée de Gien, Gien

Visite du Château-Musée de Gien Samedi 23 mai, 18h00 Château-Musée de Gien Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Entrée gratuite pour tous à partir de 18h.

Tout le long de la soirée, vous pouvez visiter librement et gratuitement le Château-Musée de Gien. Parcourez les salles et découvrez les collections en lien avec la chasse.

En continu de 18 h à 20 h : Les élèves de seconde option Histoire des Arts du lycée Bernard Palissy de Gien deviennent guides d’un soir et vous présentent certaines œuvres du musée dans le cadre du projet « la classe, l’œuvre ».

A 20h Spectacle : Des Barreaux de Soie et d’Esprit, Sophie de Monnier ; libre dans l’entrave par les élèves de l’école de Danse de Gien et sous la direction de Laurence Pouyanfar. Places limitées, réservations obligatoires au 06 80 37 74 10

Château-Musée de Gien 1 Place du Château Gien Gien 45500 Gien Loiret Centre-Val de Loire 02.38.29.81.43 https://www.chateaumuseegien.fr/ Bâti au XVème s. par Anne de Beaujeu, fille de Louis XI, le château de Gien abandonne l’aspect défensif de l’époque médiévale au profit du confort de la Renaissance. Après plusieurs changements de propriétaires, il est acheté au XIXème siècle par le Département du Loiret pour y installer la sous-préfecture, le tribunal et la prison. Depuis 1952, le château sert d’écrin au Musée de la chasse, créé par Pierre-Louis Duchartre, inspecteur des musées de France, et Henri de Linares, 1er conservateur.

Labellisé Musée de France en 2002, le Château-Musée de Gien présente, dans un parcours adapté et accessible à tous les publics, une collection d’œuvres d’art sur la thématique de la chasse. Ainsi, peintures, sculptures, tapisseries, taxidermies, armes et accessoires cynégétiques, transportent les visiteurs dans l’histoire ancienne et contemporaine de la fauconnerie, de la vénerie et de la chasse à tir. Parking gratuit à 50 m de l’entrée du Château Musée de Gien.

Nuit européenne des musées

©Château-Musée de Gien