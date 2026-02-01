Dessine ta Ville Gien

Dessine ta Ville

Atelier Dessine ta ville animé par Pauline Brideron le samedi 21 février

Participez à l’atelier créatif Dessine ta ville animé par Pauline Brideron le samedi 21 février, de 10h à 12h, avec rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Gien.

Durant 1h30, les participants découvriront des techniques de dessin pour représenter leur ville et développer leur regard artistique. Tout le matériel est fourni et un petit carnet fait main sera offert à chaque participant.

Les places étant limitées, la réservation est fortement conseillée pour garantir votre participation.

D’autres sessions sont également prévues samedi 28 mars et samedi 25 avril, offrant encore plus d’opportunités pour explorer votre créativité et redécouvrir Gien sous un nouveau regard. 27 .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 75 54 85 pauline.brideron@live.fr

English :

Draw your city workshop led by Pauline Brideron on Saturday, February 21

