La Nuit Européenne des Musées au Château-Musée de Gien Gien

La Nuit Européenne des Musées au Château-Musée de Gien

1 Place du Château Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Entrée gratuite dès 18h au Château-Musée de Gien visite libre des collections et présentations d’œuvres par les élèves du lycée Bernard Palissy (18h–20h).

À 20h, spectacle Des Barreaux de Soie et d’Esprit par les élèves de l’école de danse de Gien.

Entrée gratuite pour tous à partir de 18h.

Toute le long de la soirée vous pouvez visite librement et gratuitement le Château-Musée de Gien. Parcourez les salles et découvrez les collections en lien avec la chasse.

En continu de 18 h à 20 h Les élèves de seconde option Histoire des Arts du lycée Bernard Palissy de Gien deviennent guides d’un soir et vous présentent certaines œuvres du musée dans le cadre du projet la classe, l’œuvre .

A 20h Spectacle Des Barreaux de Soie et d’Esprit, Sophie de Monnier ; libre dans l’entrave, par les élèves de l’école de Danse de Gien et sous la direction de Laurence Pouyanfar. Places limitées réservations obligatoires au 06 80 37 74 10 .

1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 81 43 chateau.musee-gien@loiret.fr

English :

Free admission from 6pm to the Château-Musée de Gien: free tour of the collections and presentation of works by students from the Lycée Bernard Palissy (6pm-8pm).

At 8pm, performance of Des Barreaux de Soie et d?Esprit by students from the Gien dance school.

