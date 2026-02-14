Double Face Gien

Double Face

32 Rue Georges Brassens Gien Loiret

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Spectacle de danse Double Face le samedi 30 mai

Venez découvrir le spectacle de danse Double Face le samedi 30 mai à 20h à la Salle Cuiry à Gien.

Organisé par l’Espace Culturel de Gien, ce spectacle propose un univers artistique mêlant créativité, émotions et performances chorégraphiques.

Une soirée culturelle à ne pas manquer pour les amateurs de danse et de spectacle vivant.

La réservation est vivement conseillée et peut se faire en ligne, auprès de l’Espace Culturel ou à l’Office de Tourisme. 11 .

32 Rue Georges Brassens Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 58 publics.culture@cc-giennoises.fr

English :

Double Face dance show on Saturday, May 30

