Double Face Gien
Double Face Gien samedi 30 mai 2026.
Double Face
32 Rue Georges Brassens Gien Loiret
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Spectacle de danse Double Face le samedi 30 mai
Venez découvrir le spectacle de danse Double Face le samedi 30 mai à 20h à la Salle Cuiry à Gien.
Organisé par l’Espace Culturel de Gien, ce spectacle propose un univers artistique mêlant créativité, émotions et performances chorégraphiques.
Une soirée culturelle à ne pas manquer pour les amateurs de danse et de spectacle vivant.
La réservation est vivement conseillée et peut se faire en ligne, auprès de l’Espace Culturel ou à l’Office de Tourisme. 11 .
32 Rue Georges Brassens Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 58 publics.culture@cc-giennoises.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Double Face dance show on Saturday, May 30
L’événement Double Face Gien a été mis à jour le 2026-02-14 par OT GIEN