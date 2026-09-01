40 ans de miel et de passion : le rucher Brassens fête son anniversaire ! Parc Georges Brassens PARIS

Informations pratiques

Depuis 1986, ce rucher a sensibilisé près de 100 000 écoliers parisiens au monde des abeilles. Conduit par les bénévoles de la Société Centrale d’Apiculture, il figure parmi les premiers ruchers en France à avoir placé l’éducation apicole au service des enfants et du grand public.

Pour cette célébration, le parc accueillera une exposition de 30 panneaux photos, organisés autour de 3 thèmes : genèse du projet, activité pédagogique et les pollinisateurs parisiens, des conférences (l’essaimage, le frelon asiatique, danses et butinage, les différentes tâches des 3 castes, la cognition dans le cerveau miniature de l’abeille), des animations ludiques, des ateliers créatifs, de réalité virtuelle, ruche connectée, dégustation et vente de miel et bien sûr le rucher ouvrira ses portes !

Pour tout savoir sur le programme, cliquez sur le lien !

Dates : samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026

Lieu : Parc Georges Brassens, 2 place Marette, 75015 Paris

Pour célébrer ses 40 ans, le rucher pédagogique du Parc Georges Brassens (Paris 15) organise un événement festif, ludique et pédagogique, les 26 et 27 septembre 2027.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

dimanche

de 14h00 à 18h00

dimanche

de 10h00 à 12h00

samedi

de 15h00 à 18h00

samedi

de 09h30 à 12h00

gratuit

Conférences avec réservation car nombre de places limitées

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T12:30:00+02:00

fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T09:30:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00;2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00;2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T12:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00

Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS

https://la-sca.net societecentraleapiculture@orange.fr



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