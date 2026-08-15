Prix des Mordus du Manga 2026 à la bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Informations pratiques

Le prix des Mordus du manga s’adresse aux passionné·e·s comme aux novices de ce genre littéraire. Trois sélections sont faites par les bibliothécaires de la Ville de Paris parmi les parutions récentes : une sélection à destination des 7-11 ans ; une autre à destination des 12-15 ans et une dernière pour les 16 ans et plus.

Il y en a donc pour tous les âges et pour tous les goûts !

Samedi 5 septembre à 10h30 On vous dévoile les trois nouvelles sélections. Et si le cœur vous en dit, repartez avec un origami !

Et n’oubliez pas de demander votre carte collector 2026 à l’accueil de la bibliothèque Benoîte Groult : à chaque lecture, une vignette à coller !

Le prix des Mordus du Manga démarre pour la bibliothèque Benoîte Groult le samedi 5 septembre. Nous vous donnons rendez-vous à 10h30 pour découvrir la nouvelle sélection ! N’oubliez pas de demander votre carte collector à l’accueil pour collectionner les vignettes de vos lectures !

Le samedi 05 septembre 2026

de 10h30 à 18h00

Du samedi 05 septembre 2026 au samedi 19 décembre 2026 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 107 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T13:30:00+02:00

fin : 2026-12-20T00:59:59+01:00

Date(s) : 2026-09-05T10:30:00+02:00_2026-09-05T18:00:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

+33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr



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