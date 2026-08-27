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Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris

Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque des Batignolles
Adresse
18, rue des Batignolles
Ville
75017 Paris
Département
Paris

Dans le cadre du temps fort de l’Automne de la science ayant pour thématique « la nature inspirante », et pour accompagner notre exposition « les herbiers d’Emilie Vast », venez écouter les bibliothécaires lire des histoires autour de l’univers de cette graphiste et chanter des comptines en rapport avec la nature.

Emilie Vastest
une illustratrice, autrice et plasticienne. Amoureuse de la nature, ses
illustrations mettent en scène plantes et animaux dans des oeuvres
poétiques aux allures plutôt vintage et dégageant une certaine sérénité.
Lignes pures et aplats de couleur donnent des illustrations simples et
tout en contraste pour une identité graphique remarquable.

samedi 5 septembre – dans la cabane à histoires –
10h30 pour les﻿ enfants de 0-2 ans – 11h15 pour les enfants de 3 ans et plus – sur inscription, jusqu’au 4 septembre après-midi
Le samedi 05 septembre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-05T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T10:30:00+02:00_2026-09-05T12:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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