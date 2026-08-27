Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

Informations pratiques

Dans le cadre du temps fort de l’Automne de la science ayant pour thématique « la nature inspirante », et pour accompagner notre exposition « les herbiers d’Emilie Vast », venez écouter les bibliothécaires lire des histoires autour de l’univers de cette graphiste et chanter des comptines en rapport avec la nature.

Emilie Vastest

une illustratrice, autrice et plasticienne. Amoureuse de la nature, ses

illustrations mettent en scène plantes et animaux dans des oeuvres

poétiques aux allures plutôt vintage et dégageant une certaine sérénité.

Lignes pures et aplats de couleur donnent des illustrations simples et

tout en contraste pour une identité graphique remarquable.

samedi 5 septembre – dans la cabane à histoires –

10h30 pour les﻿ enfants de 0-2 ans – 11h15 pour les enfants de 3 ans et plus – sur inscription, jusqu’au 4 septembre après-midi

Le samedi 05 septembre 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-05T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T10:30:00+02:00_2026-09-05T12:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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