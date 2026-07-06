Sous tes petits pieds : lecture et atelier – découverte Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Informations pratiques

Comment sensibiliser les tout-petits à la préservation des écosystèmes ? ,

C’est la question que s’est posée et sur laquelle a travaillé l’artiste plasticienne Sarah Bazire au cours de sa résidence avec des enfants âgés de 5 mois à 3 ans, ainsi qu’avec l’équipe professionnelle de la crèche des Sources du Nord et de la bibliothèque Naguib Mahfouz.

Il me semble que pour prendre soin, il faut d’abord connaître et se pencher sur ce que l’on souhaite préserver Sarah Bazire,

Allongé, à quatre pattes ou debout, les enfants explorent la biodiversité à leur hauteur et entendent des histoires à propos de toutes ces vies autour d’eux, dans et autour de la Seine.

Si le temps le permet, cette animation se déroulera sur les pelouses du Parc de Belleville et sera l’occasion d’autres découvertes, en partenariat avec l’équipe des jardinier·es.

Cette animation s’inscrit dans le programme « L’Art pour grandir« Diplômée d’un master « Pratiques de l’exposition » (Beaux-Arts de Caen et Bruxelles) et d’une licence professionnelle Métiers du livre, spécialité bibliothèques et documentation, Sarah Bazire est particulièrement intéressée par le lien entre les narrations, entre les livres et les expositions, par la lecture qui engage le corps, la lecture gestuelle qui mobilise tous les sens.

Ses recherches et sa résidence se sont intéressées aux mécanismes cognitifs du tout-petit, à la façon dont on peut mener une médiation scientifique avec eux à travers l’imaginaire, le livre et l’image.





Sarah Bazire vous présente son livre-tapis et vous invite à écouter des histoires autour de la Seine et de la vie qu’elle héberge.

Le samedi 05 septembre 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Auprès de la bibliothèque

Public tout-petits. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-05T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T10:30:00+02:00_2026-09-05T11:30:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr



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