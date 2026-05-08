400 ans de la Marine Nationale Rocamadour
400 ans de la Marine Nationale Rocamadour jeudi 13 août 2026.
Rocamadour
400 ans de la Marine Nationale
Rocamadour Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-13
En commémoration des 400 ans de la Marine nationale, le Sanctuaire de Rocamadour vous propose un programme exceptionnel
En commémoration des 400 ans de la Marine nationale, le Sanctuaire de Rocamadour vous propose un programme exceptionnel. Préparez-vous à plonger dans l’univers fascinant de la mer et de la Marine nationale !
.
Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 55 14 10 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In commemoration of the 400th anniversary of the French Navy, the Sanctuary of Rocamadour offers an exceptional program
L’événement 400 ans de la Marine Nationale Rocamadour a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Rocamadour (Lot)
- Festival de Rocamadour: Les Mardis de l’Orgue: Emmeran Rollin Rocamadour 20 mai 2026
- Fête des fromages et du Rocamadour AOP Stade Rocamadour 24 mai 2026
- Trail Rocamadour AOP Rocamadour 31 mai 2026
- Festival de Rocamadour: Les Mardis de l’Orgue: Alma Bettencourt Rocamadour 24 juin 2026
- Festival de Rocamadour: Les Ateliers de La Sportelle: Messe en Sol de Schubert Rocamadour 28 juin 2026