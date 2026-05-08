Rocamadour

400 ans de la Marine Nationale

Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-13

En commémoration des 400 ans de la Marine nationale, le Sanctuaire de Rocamadour vous propose un programme exceptionnel

En commémoration des 400 ans de la Marine nationale, le Sanctuaire de Rocamadour vous propose un programme exceptionnel. Préparez-vous à plonger dans l’univers fascinant de la mer et de la Marine nationale !

.

Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 55 14 10 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In commemoration of the 400th anniversary of the French Navy, the Sanctuary of Rocamadour offers an exceptional program

L’événement 400 ans de la Marine Nationale Rocamadour a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Vallée de la Dordogne