Festival de Rocamadour Cantates de Bach Vox Luminis

Rocamadour Lot

Tarif : 20 – 20 – 95 EUR

2026-08-15 21:00:00

2026-08-15 22:45:00

2026-08-15

Pour inaugurer cette 21e édition, Vox Luminis et Lionel Meunier plongent dans les premières pages du génie de Jean-Sébastien Bach avec un programme entièrement consacré aux cantates de jeunesse, accompagné par le Grand Orgue Daldosso de la basilique.

Œuvre géniale d’un jeune homme de 22 ans, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (ou Actus Tragicus) BWV 106 est l’une des toutes premières cantates composées par Bach, dans le droit fil de la vieille tradition germanique. Bien qu’elle en porte le nom, pas de tragique ici, mais au contraire une sérénité conquise dans un climat d’intimité et de méditation.

D’autres cantates de jeunesse viendront compléter ce programme, parmi lesquelles Nach dir, Herr, verlanget mich BWV 150, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen BWV 12 et Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir BWV 131.

Rocamadour 46500 Lot Occitanie

To inaugurate this 21ste edition, Vox Luminis and Lionel Meunier plunge into the early pages of Johann Sebastian Bach’s genius with a program devoted entirely to early cantatas, accompanied by the Basilica’s Grand Orgue Daldosso.

A brilliant work by a young man of 22, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (or Actus Tragicus) BWV 106 is one of the very first cantatas composed by Bach, in keeping with the old Germanic tradition

