Fermes en Fête – La ferme des Michaubas, La ferme des Michaubas, Le Couderc, Rocamadour

Fermes en Fête – La ferme des Michaubas 6 et 7 juin La ferme des Michaubas, Le Couderc Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Vous allez avoir l’occasion d’observer nos chèvres en extérieur sous les chênes, certaines vous demanderont certainement des caresses ! Aussi, les plus petits pourront également rencontrer nos jeunes chevrettes dans leurs champs au milieu des bottes de foin. Nous vous accueillerons avec plaisir dans notre petite ferme familiale autour d’une dégustation gratuite de nos fromages. Vente directe à la ferme.

La ferme des Michaubas, Le Couderc 46500 Rocamadour Rocamadour 46500 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « marielamouroux@gmail.com »}]

Bienvenue à la Ferme de Michaubas

DR