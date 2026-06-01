Fermes en Fête – Les goûts et les couleurs, Les Goûts et les couleurs, Rocamadour

Fermes en Fête – Les goûts et les couleurs 6 et 7 juin Les Goûts et les couleurs Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre de la ferme, dégustation payante.

Nos glaces et les animaux de la ferme vous attendent pour régaler vos papilles et partager un moment convivial !

Les Goûts et les couleurs 2923 route de Gramat 46500 Rocamadour Rocamadour 46500 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info@goutsetcouleurs.fr »}]

Visite libre de la ferme

DR