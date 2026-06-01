Fermes en Fête – Ferme de la Borie d’Imbert, Ferme de la Borie d’Imbert, Rocamadour
Fermes en Fête – Ferme de la Borie d’Imbert, Ferme de la Borie d’Imbert, Rocamadour samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Ferme de la Borie d’Imbert 6 et 7 juin Ferme de la Borie d’Imbert Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Nous vous accueillons le samedi 6 juin pour une découverte conviviale de notre domaine.
Au programme : visites guidées sur réservation et dégustations de nos produits. Un moment d’échange et de partage à ne pas manquer ! Nous mettons également à disposition des tables afin que vous puissiez pique-niquer dans le jardin du domaine.
Itinérance Gourmande de 10h30 à 17h.
Visite ouverte de 10h à 18h30, boutique jusqu’à 19h. En accès libre et gratuit
assistez à la traite de 17h à 18h30. Composez votre panier pique-nique le midi
Ferme de la Borie d’Imbert La Borie d’Imbert 46500 Rocamadour Rocamadour 46500 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « chevrerieboriedimbert@wanadoo.fr »}]
Ferme auberge ouverte – apéritif maison offert.
DR
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