Festival de Rocamadour: Les Mardis de l’Orgue: Alma Bettencourt

Rocamadour Lot

Pour ce troisième rendez-vous des Mardis de l’orgue , Alma Bettencourt retrouve le Grand Orgue Jean Daldosso de la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour, qu’elle connaît bien. En résidence au Festival de Rocamadour 2025, le public a pu l’entendre chaque midi lors des moments d’orgue

Née en 2004, Alma Bettencourt étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dans les classes d’orgue d’Olivier Latry et Thomas Ospital, et de piano d’Emmanuel Strosser et Cécile Hugonnard-Roche. Lauréate de nombreux concours, elle a notamment remporté en 2024 le 3ᵉ Prix au Concours International d’Orgue du Canada et le Prix Gaston Litaize. Depuis septembre 2025, elle est organiste en résidence à Radio France

Elle a enregistré son dernier album Julius Reubke les deux sonates, au Label Rocamadour, salué par la critique, où elle interprète à la fois la sonate pour orgue et la sonate pour piano de Julius Reubke, élève de Franz Liszt

Durée une heure .

For the third Organ Tuesdays , Alma Bettencourt returns to the Grand Orgue Jean Daldosso in Rocamadour?s Basilica Saint-Sauveur, which she knows well

