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Fermes en Fête – Ferme des Alix, Ferme des Alix, Rocamadour

Fermes en Fête – Ferme des Alix, Ferme des Alix, Rocamadour

Fermes en Fête – Ferme des Alix, Ferme des Alix, Rocamadour samedi 6 juin 2026.

Lieu : Ferme des Alix

Adresse : Les Alix 46500 Rocamadour

Ville : 46500 Rocamadour

Département : Lot

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Fermes en Fête – Ferme des Alix Samedi 6 juin, 10h30 Ferme des Alix Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

10h30 rdv à la Ferme de Raillette à Alvignac (visite et apéritif offert) .
12h00 Composez votre panier piquenique à la Ferme de la Borie d’Imbert et visite de la chèvrerie fromagerie savonnerie et dégustation offerte.
14h : Départ de la Randonnée pédestre jusqu’à la Ferme des Alix.
15h : Visite et dégustation de douceurs sucrées pour finir la journée. Retour à pied jusqu’à la ferme de la Borie d’Imbert vers 17h.
Explor Games
tarif réduit (10h 12h / 14h 18h)

Ferme des Alix Les Alix 46500 Rocamadour Rocamadour 46500 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fermedesalix@gmail.com »}]
Itinérance Gourmande » autour de Rocamadour (sur réservation)

DR

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