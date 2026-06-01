Fermes en Fête – Ferme des Alix, Ferme des Alix, Rocamadour

Fermes en Fête – Ferme des Alix Samedi 6 juin, 10h30 Ferme des Alix Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

10h30 rdv à la Ferme de Raillette à Alvignac (visite et apéritif offert) .

12h00 Composez votre panier piquenique à la Ferme de la Borie d’Imbert et visite de la chèvrerie fromagerie savonnerie et dégustation offerte.

14h : Départ de la Randonnée pédestre jusqu’à la Ferme des Alix.

15h : Visite et dégustation de douceurs sucrées pour finir la journée. Retour à pied jusqu’à la ferme de la Borie d’Imbert vers 17h.

Explor Games

tarif réduit (10h 12h / 14h 18h)

Ferme des Alix Les Alix 46500 Rocamadour Rocamadour 46500 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fermedesalix@gmail.com »}]

Itinérance Gourmande » autour de Rocamadour (sur réservation)

DR