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Fermes en fête visite de la ferme Les goûts et les couleurs Pech de Bardy Rocamadour

Fermes en fête visite de la ferme Les goûts et les couleurs Pech de Bardy Rocamadour

Fermes en fête visite de la ferme Les goûts et les couleurs Pech de Bardy Rocamadour samedi 6 juin 2026.

Lieu : Pech de Bardy

Adresse : 2923 route de Gramat

Ville : 46500 Rocamadour

Département : Lot

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Rocamadour

Fermes en fête visite de la ferme Les goûts et les couleurs

Pech de Bardy 2923 route de Gramat Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Les glaces et les animaux vous attendent pour régaler vos papilles et partager un moment convivial tout le weekend ! Visite libre de la ferme

Les glaces et les animaux vous attendent pour régaler vos papilles et partager un moment convivial tout le weekend ! Visite libre de la ferme

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Pech de Bardy 2923 route de Gramat Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 6 46 84 74 81 

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English :

Ice creams and animals await you to treat your taste buds and share a convivial moment all weekend long! Free tour of the farm

L’événement Fermes en fête visite de la ferme Les goûts et les couleurs Rocamadour a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot

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