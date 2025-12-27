L’ANTIDOTE Exposition Banquet Vert Grange de Blanat Rocamadour
L’ANTIDOTE Exposition Banquet Vert Grange de Blanat Rocamadour dimanche 5 juillet 2026.
Rocamadour
L’ANTIDOTE Exposition Banquet Vert
Grange de Blanat 263 route de Blanat Rocamadour Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Olivier Robert vous invite à une exposition immersive de l'art contemporain en milieu rural, réunissant Nathalie Brevet, Hugues Rochette et Séverine Hubard
Olivier Robert vous invite à une exposition immersive de l'art contemporain en milieu rural, réunissant Nathalie Brevet, Hugues Rochette et Séverine Hubard
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Grange de Blanat 263 route de Blanat Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90
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English :
Olivier Robert invites you to an immersive exhibition of contemporary art in rural areas, featuring Nathalie Brevet, Hugues Rochette and Séverine Hubard
L’événement L’ANTIDOTE Exposition Banquet Vert Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne
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