L’ANTIDOTE Exposition Banquet Vert Grange de Blanat Rocamadour

Rocamadour

L’ANTIDOTE Exposition Banquet Vert

Grange de Blanat 263 route de Blanat Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Olivier Robert vous invite à une exposition immersive de l'art contemporain en milieu rural, réunissant Nathalie Brevet, Hugues Rochette et Séverine Hubard

Olivier Robert vous invite à une exposition immersive de l'art contemporain en milieu rural, réunissant Nathalie Brevet, Hugues Rochette et Séverine Hubard

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Grange de Blanat 263 route de Blanat Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90

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English :

Olivier Robert invites you to an immersive exhibition of contemporary art in rural areas, featuring Nathalie Brevet, Hugues Rochette and Séverine Hubard

L’événement L’ANTIDOTE Exposition Banquet Vert Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne