Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Rocamadour
Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Rocamadour jeudi 16 juillet 2026.
Rocamadour
Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu
Champ des Pauvres à l’Hospitalet Rocamadour Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Guillaume Canet. Nos deux inséparables Gaulois partent en Chine libérer l’impératrice emprisonnée
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Champ des Pauvres à l’Hospitalet Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 63 26
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Rocamadour a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne
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