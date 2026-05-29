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Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Rocamadour

Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Rocamadour

Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Rocamadour jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Champ des Pauvres à l'Hospitalet

Ville : 46500 Rocamadour

Département : Lot

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Rocamadour

Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu

Champ des Pauvres à l’Hospitalet Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Guillaume Canet. Nos deux inséparables Gaulois partent en Chine libérer l’impératrice emprisonnée

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Champ des Pauvres à l’Hospitalet Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 63 26 

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Rocamadour a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne

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