L’ANTIDOTE Exposition Lost in the Map La ferme magique Rocamadour mardi 14 juillet 2026.

Rocamadour

L’ANTIDOTE Exposition Lost in the Map

La ferme magique Impasse Jean Menu Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Exposition de jeunes artistes: installations, sculptures, peintures…

Exposition de jeunes artistes: installations, sculptures, peintures…

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La ferme magique Impasse Jean Menu Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90

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English :

Exhibition of young artists: installations, sculptures, paintings…

L’événement L’ANTIDOTE Exposition Lost in the Map Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne