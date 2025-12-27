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L’ANTIDOTE Exposition Lost in the Map La ferme magique Rocamadour

L’ANTIDOTE Exposition Lost in the Map La ferme magique Rocamadour

L’ANTIDOTE Exposition Lost in the Map La ferme magique Rocamadour mardi 14 juillet 2026.

Lieu : La ferme magique

Adresse : Impasse Jean Menu

Ville : 46500 Rocamadour

Département : Lot

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Rocamadour

L’ANTIDOTE Exposition Lost in the Map

La ferme magique Impasse Jean Menu Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Exposition de jeunes artistes: installations, sculptures, peintures…

Exposition de jeunes artistes: installations, sculptures, peintures…

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La ferme magique Impasse Jean Menu Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90 

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English :

Exhibition of young artists: installations, sculptures, paintings…

L’événement L’ANTIDOTE Exposition Lost in the Map Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne

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