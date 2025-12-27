L’ANTIDOTE Exposition Lost in the Map La ferme magique Rocamadour
L’ANTIDOTE Exposition Lost in the Map La ferme magique Rocamadour mardi 14 juillet 2026.
Rocamadour
L’ANTIDOTE Exposition Lost in the Map
La ferme magique Impasse Jean Menu Rocamadour Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Exposition de jeunes artistes: installations, sculptures, peintures…
Exposition de jeunes artistes: installations, sculptures, peintures…
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La ferme magique Impasse Jean Menu Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90
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English :
Exhibition of young artists: installations, sculptures, paintings…
L’événement L’ANTIDOTE Exposition Lost in the Map Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne
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