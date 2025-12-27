Pays d’Art et d’Histoire Visite artistique Circofolies Rocamadour
Pays d’Art et d’Histoire Visite artistique Circofolies Rocamadour mardi 14 juillet 2026.
Rocamadour
Pays d’Art et d’Histoire Visite artistique Circofolies
Se garer au P2 (parking du château) Rocamadour Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14 22:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10
À la tombée de la nuit, contemplez Rocamadour depuis les hauteurs de l'Hospitalet
À la tombée de la nuit, contemplez Rocamadour depuis les hauteurs de l'Hospitalet. Entre histoire du patrimoine et numéros d'acrobaties du Cirque Effiloché, laissez-vous surprendre par ce lieu.
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Se garer au P2 (parking du château) Rocamadour 46500 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr
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English :
At dusk, contemplate Rocamadour from the heights of l'Hospitalet
L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite artistique Circofolies Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-09 par VD Pays Art & Histoire
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