Rocamadour

Pays d’Art et d’Histoire Visite artistique Circofolies

Se garer au P2 (parking du château) Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14 22:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

À la tombée de la nuit, contemplez Rocamadour depuis les hauteurs de l'Hospitalet

À la tombée de la nuit, contemplez Rocamadour depuis les hauteurs de l'Hospitalet. Entre histoire du patrimoine et numéros d'acrobaties du Cirque Effiloché, laissez-vous surprendre par ce lieu.

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Se garer au P2 (parking du château) Rocamadour 46500 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

At dusk, contemplate Rocamadour from the heights of l'Hospitalet

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite artistique Circofolies Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-09 par VD Pays Art & Histoire