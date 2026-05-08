Concert de Musique Sacrée Familles Chantantes Rocamadour
Concert de Musique Sacrée Familles Chantantes Rocamadour vendredi 7 août 2026.
Rocamadour
Concert de Musique Sacrée Familles Chantantes
Rue de la Mercerie Rocamadour Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Pour sa deuxième édition, la session "familles chantantes" vous propose un concert de musique sacrée à la Basilique
Pour sa deuxième édition, la session "familles chantantes" vous propose un concert de musique sacrée à la Basilique
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Rue de la Mercerie Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 55 14 10 59
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English :
For its second edition, the "familles chantantes" session offers you a concert of sacred music at the Basilica
L’événement Concert de Musique Sacrée Familles Chantantes Rocamadour a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Vallée de la Dordogne
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