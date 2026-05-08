Rocamadour

Concert de Musique Sacrée Familles Chantantes

Rue de la Mercerie Rocamadour Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Pour sa deuxième édition, la session "familles chantantes" vous propose un concert de musique sacrée à la Basilique

Pour sa deuxième édition, la session "familles chantantes" vous propose un concert de musique sacrée à la Basilique

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Rue de la Mercerie Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 55 14 10 59

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English :

For its second edition, the "familles chantantes" session offers you a concert of sacred music at the Basilica

L’événement Concert de Musique Sacrée Familles Chantantes Rocamadour a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Vallée de la Dordogne