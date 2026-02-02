Festival de Rocamadour Musique classique en vallée de la Dordogne Rocamadour

Festival de Rocamadour Musique classique en vallée de la Dordogne

Parvis des Sanctuaires Rocamadour Lot

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-26

2026-08-15

Rocamadour a toujours été un lieu de rencontre. Un lieu où l’humanité se croise, où les paysages fascinent, où les voix se répondent. Pour cette 21e édition, le Festival devient plus que jamais un espace où se tissent des liens entre les siècles, les cultures et les sensibilités. Ici, la musique devient DIALOGUE DES MONDES, un langage universel capable d’unir des horizons pourtant lointains. Cette programmation en est la preuve vivante elle réunit les grandes traditions de la musique sacrée et les créations contemporaines, les racines européennes et les couleurs venues d’ailleurs, les chefs-d’œuvre du patrimoine et leurs réinterprétations d’aujourd’hui. Dans un monde en constante transformation, cette 21e édition affirme une évidence les musiques ne s’opposent pas, elles se répondent dans un dialogue constant et nous unissent. Le Festival de Rocamadour devient un espace où les univers se croisent et s’embrassent, où les cultures dialoguent et où les œuvres deviennent un langage commun.

Parvis des Sanctuaires Rocamadour 46500 Lot Occitanie

