Rocamadour

Festival de Rocamadour Soirée symphonique

Vallée de l’Alzou Rocamadour Lot

Tarif : 5 – 5 – 95 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Un vent venu du nord souffle dans la Vallée

Un vent venu du nord souffle dans la Vallée. Le Concerto pour piano en la mineur de Grieg projette une lumière claire et froide, comme un paysage nordique parcouru par les fjords et la neige. Le piano surgit avec éclat dès les premières mesures, et les rythmes inspirés des danses traditionnelles, ainsi que les timbres cristallins de l’orchestre, créent une sensation de pureté et de lumière vive.

La Symphonie n°3 de Brahms réchauffe quant à elle l’atmosphère, avec son univers intimiste et enveloppant. Du premier mouvement à la force contenue, au célèbre Poco allegretto empreint de douceur nostalgique, la symphonie respire chaleur et humanité.

Dans ce dialogue des climats, Lise de la Salle, au toucher précis et poétique, et l’Orchestre Consuelo, dirigé par Victor Julien-Laferrière, font de ce programme un voyage fascinant au cœur du romantisme européen

Sur réservation

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Vallée de l’Alzou Rocamadour 46500 Lot Occitanie

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English :

A northerly wind blows through the Valley

L’événement Festival de Rocamadour Soirée symphonique Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne