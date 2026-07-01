Le Café Théâtre Côté Rocher fait sa guinguette ! Spectacle en extérieur Rocamadour

Informations pratiques

Rocamadour

Le Café Théâtre Côté Rocher fait sa guinguette ! Spectacle en extérieur

Rue Roland Le Preux Rocamadour Lot

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24

Mais quelle est gourde ! Quand Sœur Véronique ou Sœur Dominique se laissent porter au grès du vent, un coup de sifflet de Sœur Catherine, la mère supérieure, et hop ! ça file droit ! Elles vont vous raconter avec humour la "presque" vraie histoire de Rocamadour comme vous ne vous l'imaginiez pas ! Elles vous attendent pour 1h15 de spectacle destiné à toute la famille, les petits comme les grands

C'est dans un cadre pittoresque, sur l'exceptionnelle terrasse que Sœur Catherine, Sœur Dominique en alternance avec Sœur Véronique font leur guinguette

En cas de mauvais temps ou de forte chaleur, le spectacle sera remplacé par "Et ta sœur ou la légende de Rocamadour", dans la salle climatisé du Café Théâtre

Mais quelle est gourde ! Quand Sœur Véronique ou Sœur Dominique se laissent porter au grès du vent, un coup de sifflet de Sœur Catherine, la mère supérieure, et hop ! ça file droit ! Elles vont vous raconter avec humour la "presque" vraie histoire de Rocamadour comme vous ne vous l'imaginiez pas ! Elles vous attendent pour 1h15 de spectacle destiné à toute la famille, les petits comme les grands

C'est dans un cadre pittoresque, sur l'exceptionnelle terrasse que Sœur Catherine, Sœur Dominique en alternance avec Sœur Véronique font leur guinguette

En cas de mauvais temps ou de forte chaleur, le spectacle sera remplacé par "Et ta sœur ou la légende de Rocamadour", dans la salle climatisé du Café Théâtre

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Rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

But she’s such a goofball! When Sister Véronique or Sister Dominique let themselves be carried away by the wind, a whistle from Sister Catherine, the mother superior, and—whoosh! They’re back on track! They’ll humorously recount the “almost” true story of Rocamadour in a way you’d never imagine! They’re waiting for you for a 1 hour and 15-minute show for the whole family, young and old alike

It’s in a picturesque setting, on the exceptional terrace, that Sister Catherine, Sister Dominique, alternating with Sister Véronique, put on their open-air show

In case of bad weather or extreme heat, the show will be replaced by “And Your Sister, or the Legend of Rocamadour,” in the air-conditioned hall of the Café Théâtre

L’événement Le Café Théâtre Côté Rocher fait sa guinguette ! Spectacle en extérieur Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Vallée de la Dordogne