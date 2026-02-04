Parc Durandal

Cascades équestres, combats, personnages atypiques, humour décalé, une grande complicité et proximité avec les artistes vous attendent au Parc Durandal !

Horaires des spectacles 11h30, 15h30 et 18h

Partagez ces moments inoubliables en famille ou entre amis et profitez de nos tribunes ombragées, aire de jeux médiévale et restaurant sur place.

Découvrez au cœur du Lot, proche du Château de Rocamadour, un spectacle équestre incontournable L’héritier du trône

Parc médiéval où l’histoire se conte avec action et drôlerie

Le Marcayou Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 6 19 39 18 00 contact@parcdurandal.fr

English :

Equestrian stunts, fights, atypical characters, offbeat humor, a great sense of complicity and closeness with the artists await you at Parc Durandal!

Show times: 11:30 am, 3:30 pm and 6 pm

Share these unforgettable moments with family and friends, and enjoy our shaded grandstands, medieval playground and on-site restaurant.

In the heart of the Lot, close to Rocamadour Castle, discover an equestrian show not to be missed: L?héritier du trône (Heir to the throne)

A medieval park where history is told with action and humour

L’événement Parc Durandal Rocamadour a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Vallée de la Dordogne