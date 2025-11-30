Festival de Rocamadour: Les Ateliers de La Sportelle: Messe en Sol de Schubert Rocamadour

Festival de Rocamadour: Les Ateliers de La Sportelle: Messe en Sol de Schubert

Rue de la Mercerie Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Après un an de travail, le chœur des Ateliers de la Sportelle, sous la direction de Fadi Khalil, Marie-Josée Matar et Quentin du Verdier, vous présente leur programme autour des œuvres de Franz Schubert.

La Messe en sol majeur de Franz Schubert, composée en 1815, fait partie de ses œuvres liturgiques les plus célèbres

La Messe en sol majeur de Franz Schubert, composée en 1815, fait partie de ses œuvres liturgiques les plus célèbres. Elle se distingue par la clarté de ses lignes mélodiques, son harmonie lumineuse et son équilibre entre solistes et chœur. Cette messe reflète le style caractéristique de Schubert, alliant simplicité expressive et profondeur émotionnelle, et illustre parfaitement sa capacité à créer une musique sacrée à la fois accessible et riche en nuances.

Ces ateliers rassemblent des chanteurs amateurs désireux de progresser dans la pratique chorale. Encadrés par une équipe pédagogique professionnelles, ils développent leur technique vocale et leur sens musical autour d’un répertoire exigeant et accessible, favorisant la rencontre entre apprentissage et plaisir du chant collectif

Durée une heure .

Rue de la Mercerie Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 82 92 67 40

English :

After a year’s work, the Ateliers de la Sportelle choir, under the direction of Fadi Khalil, Marie-Josée Matar and Quentin du Verdier, present their program of works by Franz Schubert.

