Café Théâtre Côté Rocher: Gérald Dahan Olympia Story

Rocamadour Lot

Tarif : – – 22 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Comédie Music-hall

Avant d’être un lieu mythique, l’Olympia fut une aventure humaine

Celle de Paulette et Bruno Coquatrix

Comédie Music-hall

Avant d’être un lieu mythique, l’Olympia fut une aventure humaine

Celle de Paulette et Bruno Coquatrix. L’histoire d’un couple, animé par une conviction simple et folle

Le public d’abord. Toujours.

À travers leurs voix imitées, leurs souvenirs et leurs combats, il fait revivre plus d’un demi-siècle de chanson française et internationale, là où se sont succédés les plus grands…

Un spectacle incarné, vibrant, où se croisent l’intime et le collectif, la mémoire et le présent, la légende et la fragilité humaine

Bienvenue à l’Olympia, Bienvenue dans son histoire

.

Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy Music-hall

Before being a mythical venue, the Olympia was a human adventure

The adventure of Paulette and Bruno Coquatrix

L’événement Café Théâtre Côté Rocher: Gérald Dahan Olympia Story Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne