Café Théâtre Côté Rocher: Gérald Dahan Olympia Story Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher: Gérald Dahan Olympia Story Rocamadour samedi 27 juin 2026.
Café Théâtre Côté Rocher: Gérald Dahan Olympia Story
Rocamadour Lot
Tarif : – – 22 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Comédie Music-hall
Avant d’être un lieu mythique, l’Olympia fut une aventure humaine
Celle de Paulette et Bruno Coquatrix
Comédie Music-hall
Avant d’être un lieu mythique, l’Olympia fut une aventure humaine
Celle de Paulette et Bruno Coquatrix. L’histoire d’un couple, animé par une conviction simple et folle
Le public d’abord. Toujours.
À travers leurs voix imitées, leurs souvenirs et leurs combats, il fait revivre plus d’un demi-siècle de chanson française et internationale, là où se sont succédés les plus grands…
Un spectacle incarné, vibrant, où se croisent l’intime et le collectif, la mémoire et le présent, la légende et la fragilité humaine
Bienvenue à l’Olympia, Bienvenue dans son histoire
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Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
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English :
Comedy Music-hall
Before being a mythical venue, the Olympia was a human adventure
The adventure of Paulette and Bruno Coquatrix
L’événement Café Théâtre Côté Rocher: Gérald Dahan Olympia Story Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne