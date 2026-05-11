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400 ANS DE LA MARINE NATIONALE Toulouse

400 ANS DE LA MARINE NATIONALE Toulouse samedi 30 mai 2026.

Adresse : PLACE DU CAPITOLE

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Toulouse

400 ANS DE LA MARINE NATIONALE

PLACE DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 21:50:00

Date(s) :
2026-05-30

Célébrez les 400 ans de la Marine nationale !
Pour cette occasion particulière, la Marine Nationale vous propose une projection en plein air du film Protéger et un concert en hommage à Claude Nougaro.

Retrouvez toute la programmation de cette journée anniversaire sur le site de la Marine Nationale.   .

PLACE DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Celebrate 400 years of the French Navy!

L’événement 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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