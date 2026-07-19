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400e anniversaire de la naissance de Louis Couperin Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris

samedi 10 octobre 2026 · Église Saint-Gervais-Saint-Protais · Paris

400e anniversaire de la naissance de Louis Couperin Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Église Saint-Gervais-Saint-Protais
Adresse
13 rue des Barres
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
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Louis Couperin 400 ans – Hommage à un maître du XVIIe siècle

Élèves des départements de musiques anciennes et pratiques historiques du CRR de Paris, du Centre de musique baroque de Versailles et du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Concert en partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles
Le samedi 10 octobre 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T22:30:00+02:00
fin : 2026-10-11T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T19:30:00+02:00_2026-10-10T21:30:00+02:00

Église Saint-Gervais-Saint-Protais 13 rue des Barres  75004 Paris
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