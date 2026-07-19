400e anniversaire de la naissance de Louis Couperin Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris
samedi 10 octobre 2026 · Église Saint-Gervais-Saint-Protais · Paris
Informations pratiques
Louis Couperin 400 ans – Hommage à un maître du XVIIe siècle
Élèves des départements de musiques anciennes et pratiques historiques du CRR de Paris, du Centre de musique baroque de Versailles et du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Concert en partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles
Le samedi 10 octobre 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T22:30:00+02:00
fin : 2026-10-11T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T19:30:00+02:00_2026-10-10T21:30:00+02:00
Église Saint-Gervais-Saint-Protais 13 rue des Barres 75004 Paris
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