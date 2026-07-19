400e anniversaire de la naissance de Louis Couperin Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris

Informations pratiques

Louis Couperin 400 ans – Hommage à un maître du XVIIe siècle

Élèves des départements de musiques anciennes et pratiques historiques du CRR de Paris, du Centre de musique baroque de Versailles et du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Concert en partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles

Le samedi 10 octobre 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T22:30:00+02:00

fin : 2026-10-11T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T19:30:00+02:00_2026-10-10T21:30:00+02:00

Église Saint-Gervais-Saint-Protais 13 rue des Barres 75004 Paris

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