40e Fête du Livre Saint-Étienne
vendredi 9 octobre 2026 · Saint-Étienne
Informations pratiques
Saint-Étienne
40e Fête du Livre
Place de l’hôtel de ville Saint-Étienne Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
C’est une édition-anniversaire… et tous les Stéphanois y sont conviés ! Du vendredi 9 au 11 octobre prochains, Saint-Étienne verra à nouveau éclore ses chapiteaux. Près de 200 auteurs, tous genres littéraires confondus, vous y donnent rendez-vous !
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Place de l’hôtel de ville Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 34 32 53 fetedulivre@saint-etienne.fr
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English :
It’s an “anniversary edition,” and everyone in Saint-Étienne is invited! From Friday, October 9, through October 11, Saint-Étienne will once again see its festival tents go up. Nearly 200 authors, representing all literary genres, will be there to welcome you?!
L’événement 40e Fête du Livre Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-08-18 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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