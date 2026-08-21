Exposition Mémoire photographique patrimoine architectural et histoire sociale du Maroc Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne · Saint-Étienne
Informations pratiques
Saint-Étienne
Exposition Mémoire photographique patrimoine architectural et histoire sociale du Maroc
Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller Saint-Étienne Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Cette exposition photographique d’une grande valeur historique et humaniste célèbre des siècles de coexistence pacifique, de destinées partagées et de respect mutuel entre les communautés juive et musulmane au Maroc.
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Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 57 54 21 contact@lagmse.com
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English :
This photographic exhibition, of great historical and humanistic value, celebrates centuries of peaceful coexistence, shared destinies, and mutual respect between the Jewish and Muslim communities in Morocco.
L’événement Exposition Mémoire photographique patrimoine architectural et histoire sociale du Maroc Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-08-21 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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