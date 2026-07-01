Informations pratiques

Saint-Avold

40ème salon international de l’arme ancienne et de collections antiquités militaires

Place Champ de Foire Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

40ème édition avec la participation de multiples départements français et de pays européens.

Le petit plus la présence de nombreux experts, du président de l’UFA et de M. Buigne (président fondateur).

Restauration et buvette sur place. Repas campagnard avec jambon au four et pâtisserie.Tout public

6 .

Place Champ de Foire Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 90 94 18

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English :

40th edition, featuring participation from numerous French departments and European countries.

A special highlight: the presence of numerous experts, including the president of the UFA and Mr. Buigne (founding president).

Food and refreshments available on site. A country-style meal featuring oven-roasted ham and pastries.

L’événement 40ème salon international de l’arme ancienne et de collections antiquités militaires Saint-Avold a été mis à jour le 2026-07-06 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE