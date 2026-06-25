41e Festival d’Orgue Baroque de Guibray Eglise Notre Dame de Guibray Falaise dimanche 19 juillet 2026.

Falaise

41e Festival d’Orgue Baroque de Guibray

Eglise Notre Dame de Guibray 21 Rue Notre Dame Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:30:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09

Quatre concerts d’Orgue vous sont proposés tout au long de l’été au sein de l’Eglise de Guibray à Falaise

L’Association des Amis de l’orgue de Notre-Dame de Guibray vous propose quatre concerts d’orgue durant les mois de juillet et aout, menés par plusieurs musiciens professionnels.

Vous pourrez découvrir et profiter de ces nombreux concerts au sein de l’Eglise Notre-Dame de Guibray

– Dimanche 19 Juillet à 17h30 par Johannes ZEINLER (Autriche)

– Dimanche 26 Juillet à 17h30 par François Couperin, avec alternance grégorienne

– Dimanche 2 Août à 17h30 par Erwan le Prado

Dimanche 9 Août à 17h30 par Maurizio CROCI (Italie)

La retransmission sur grand écran sera proposée pour l’ensemble des récitals d’orgue.

Entrée libre, libre participation aux frais. .

Eglise Notre Dame de Guibray 21 Rue Notre Dame Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26

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English : 41e Festival d’Orgue Baroque de Guibray

Four organ concerts are being held throughout the summer at Guibray Church in Falaise

L’événement 41e Festival d’Orgue Baroque de Guibray Falaise a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Falaise Suisse Normande