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Showrège ! Falaise

Showrège ! Falaise

Showrège ! Falaise samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 2 Boulevard de la Libération

Ville : 14700 Falaise

Département : Calvados

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Falaise

Showrège !

2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le samedi 4 juillet, les danseur·euses, enfants et adultes des cours de Chorège se produiront sur la scène du Forum
Le samedi 4 juillet, les danseur·euses, enfants et adultes des cours de Chorège se produiront sur la scène du Forum l’occasion de manifester leur plaisir de danser ensemble, en public et de célébrer le fruit du travail accompli durant l’année avec leurs professeurs Arnold Anne, Arnaud Chapus et Wenceslas Bazemo. Samedi 4 juillet à 20h
Forum Théâtre de Falaise
Placement libre, Gratuit mais réservation conseillée.   .

2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 85 64 06 58  billetterie@chorege-cdcn.com

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English : Showrège !

On Saturday 4 July, dancers both children and adults from the Chorège classes will be performing on stage at the Forum

L’événement Showrège ! Falaise a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Falaise Suisse Normande

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