Falaise

Showrège !

2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le samedi 4 juillet, les danseur·euses, enfants et adultes des cours de Chorège se produiront sur la scène du Forum

Le samedi 4 juillet, les danseur·euses, enfants et adultes des cours de Chorège se produiront sur la scène du Forum l’occasion de manifester leur plaisir de danser ensemble, en public et de célébrer le fruit du travail accompli durant l’année avec leurs professeurs Arnold Anne, Arnaud Chapus et Wenceslas Bazemo. Samedi 4 juillet à 20h

Forum Théâtre de Falaise

Placement libre, Gratuit mais réservation conseillée. .

2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 85 64 06 58 billetterie@chorege-cdcn.com

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English : Showrège !

On Saturday 4 July, dancers both children and adults from the Chorège classes will be performing on stage at the Forum

L’événement Showrège ! Falaise a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Falaise Suisse Normande