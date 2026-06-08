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Visite commentée de l’exposition temporaire Femmes en guerre Engagements et désillusions Falaise

Visite commentée de l’exposition temporaire Femmes en guerre Engagements et désillusions Falaise

Visite commentée de l’exposition temporaire Femmes en guerre Engagements et désillusions Falaise mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Mémorial de Falaise

Ville : 14700 Falaise

Département : Calvados

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Falaise

Visite commentée de l’exposition temporaire Femmes en guerre Engagements et désillusions

Mémorial de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Un(e) guide du Mémorial de Falaise vous accompagne dans les espaces de l’exposition temporaire.
Les mardis et jeudis, du 7 juillet au 27 août (sauf le 18 août) De 11h à 12h.

Un(e) guide du Mémorial de Falaise vous accompagne dans les espaces de l’exposition temporaire. Autour des différents panneaux et vitrines, profitez d’explications passionnantes pour compléter votre visite du musée.
Gratuit   .

Mémorial de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 

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English : Visite commentée de l’exposition temporaire Femmes en guerre Engagements et désillusions

A Falaise Memorial guide will show you around the temporary exhibition.

L’événement Visite commentée de l’exposition temporaire Femmes en guerre Engagements et désillusions Falaise a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Falaise Suisse Normande

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