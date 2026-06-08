Visite commentée de l’exposition temporaire Femmes en guerre Engagements et désillusions Falaise
Visite commentée de l’exposition temporaire Femmes en guerre Engagements et désillusions Falaise mardi 7 juillet 2026.
Falaise
Visite commentée de l’exposition temporaire Femmes en guerre Engagements et désillusions
Mémorial de Falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Un(e) guide du Mémorial de Falaise vous accompagne dans les espaces de l’exposition temporaire.
Les mardis et jeudis, du 7 juillet au 27 août (sauf le 18 août) De 11h à 12h.
Un(e) guide du Mémorial de Falaise vous accompagne dans les espaces de l’exposition temporaire. Autour des différents panneaux et vitrines, profitez d’explications passionnantes pour compléter votre visite du musée.
Gratuit .
Mémorial de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97
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English : Visite commentée de l’exposition temporaire Femmes en guerre Engagements et désillusions
A Falaise Memorial guide will show you around the temporary exhibition.
L’événement Visite commentée de l’exposition temporaire Femmes en guerre Engagements et désillusions Falaise a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Falaise Suisse Normande
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