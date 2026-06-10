Visite guidée du Mémorial de Falaise Mémorial de Falaise Falaise

Falaise

Visite guidée du Mémorial de Falaise

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-26

Accompagné d’un guide, explorez les collections permanentes du musée et découvrez le parcours des civils entre Occupation, bombardements, Libération et Reconstruction. Tout au long du parcours, profitez d’explications et d’échanges pour mieux comprendre le vécu des populations pendant la guerre.

Accompagné d’un guide, explorez les collections permanentes du musée et découvrez le parcours des civils entre Occupation, bombardements, Libération et Reconstruction. Tout au long du parcours, profitez d’explications et d’échanges pour mieux comprendre le vécu des populations pendant la guerre.

Tous les mercredis du 08 juillet au 26 août, (sauf le 19 août)

Inclus dans le tarif d’entrée. .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

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English : Visite guidée du Mémorial de Falaise

Accompanied by a guide, explore the museum’s permanent collections and learn about the lives of civilians during the Occupation, the bombings, the Liberation and Reconstruction. Along the way, take advantage of explanations and discussions to gain a better understanding of what people experienced…

L’événement Visite guidée du Mémorial de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Falaise Suisse Normande