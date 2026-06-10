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Animation Les objets ont une histoire Mémorial de Falaise Falaise

Animation Les objets ont une histoire Mémorial de Falaise Falaise

Animation Les objets ont une histoire Mémorial de Falaise Falaise mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Mémorial de Falaise

Adresse : 12 Place Guillaume le Conquérant

Ville : 14700 Falaise

Département : Calvados

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Falaise

Animation Les objets ont une histoire

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27

Découvrez le quotidien des Français sous l’Occupation à travers une présentation d’objets emblématiques qui raconte, de façon accessible à tous, la vie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Comment vivait-on pendant la guerre ? À travers des objets tels que les tickets de rationnement, les chaussures à semelles de bois ou les masques à gaz, cette animation aide petits et grands à mieux comprendre le quotidien des Français durant l’Occupation.

Tous les mercredis et jeudis du 08 juillet au 27 août, (sauf le 19 août)
Inclus dans le tarif d’entrée.   .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97  info@memorial-falaise.fr

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English : Animation Les objets ont une histoire

Discover the daily life of the French under the Occupation through a presentation of emblematic objects that tell the story of life during the Second World War in a way that is accessible to all.

L’événement Animation Les objets ont une histoire Falaise a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande

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