Animation Les objets ont une histoire Mémorial de Falaise Falaise mercredi 8 juillet 2026.

Falaise

Animation Les objets ont une histoire

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27

Découvrez le quotidien des Français sous l’Occupation à travers une présentation d’objets emblématiques qui raconte, de façon accessible à tous, la vie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Comment vivait-on pendant la guerre ? À travers des objets tels que les tickets de rationnement, les chaussures à semelles de bois ou les masques à gaz, cette animation aide petits et grands à mieux comprendre le quotidien des Français durant l’Occupation.

Tous les mercredis et jeudis du 08 juillet au 27 août, (sauf le 19 août)

Inclus dans le tarif d’entrée. .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

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English : Animation Les objets ont une histoire

Discover the daily life of the French under the Occupation through a presentation of emblematic objects that tell the story of life during the Second World War in a way that is accessible to all.

L’événement Animation Les objets ont une histoire Falaise a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande