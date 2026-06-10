Visites guidées Falaise, cité médiévale de Normandie Office de Tourisme Falaise Suisse Normande Falaise

Falaise

Visites guidées Falaise, cité médiévale de Normandie

Office de Tourisme Falaise Suisse Normande 5 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Partez à la découverte du Falaise médiéval et plongez dans l’histoire de la cité de Guillaume le Conquérant à travers ses rues, ses légendes et ses trésors parfois méconnus.

Et si les pierres de Falaise pouvaient raconter leur histoire ? Au fil des rues de la cité natale de Guillaume le Conquérant, découvrez l’héritage médiéval de la ville à travers anecdotes, légendes et récits historiques. Entre vie quotidienne, fortifications et lieux habituellement fermés au public, cette visite guidée vous invite à remonter le temps jusqu’au Moyen Âge.

Pratique

– Départ Office de Tourisme 10h30

– 5€ par adulte, gratuit moins de 18 ans

– Difficulté facile

– Durée 1h30

– Infos et réservations 02 31 90 17 26 .

Office de Tourisme Falaise Suisse Normande 5 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26 info@falaise-suissenormande.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites guidées Falaise, cité médiévale de Normandie

Explore medieval Falaise and immerse yourself in the history of William the Conqueror’s city through its streets, legends and sometimes little-known treasures.

L’événement Visites guidées Falaise, cité médiévale de Normandie Falaise a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande