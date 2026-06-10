Visites guidées Falaise, cité médiévale de Normandie Office de Tourisme Falaise Suisse Normande Falaise
Visites guidées Falaise, cité médiévale de Normandie Office de Tourisme Falaise Suisse Normande Falaise mardi 14 juillet 2026.
Falaise
Visites guidées Falaise, cité médiévale de Normandie
Office de Tourisme Falaise Suisse Normande 5 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25
Partez à la découverte du Falaise médiéval et plongez dans l’histoire de la cité de Guillaume le Conquérant à travers ses rues, ses légendes et ses trésors parfois méconnus.
Et si les pierres de Falaise pouvaient raconter leur histoire ? Au fil des rues de la cité natale de Guillaume le Conquérant, découvrez l’héritage médiéval de la ville à travers anecdotes, légendes et récits historiques. Entre vie quotidienne, fortifications et lieux habituellement fermés au public, cette visite guidée vous invite à remonter le temps jusqu’au Moyen Âge.
Pratique
– Départ Office de Tourisme 10h30
– 5€ par adulte, gratuit moins de 18 ans
– Difficulté facile
– Durée 1h30
– Infos et réservations 02 31 90 17 26 .
Office de Tourisme Falaise Suisse Normande 5 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26 info@falaise-suissenormande.com
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English : Visites guidées Falaise, cité médiévale de Normandie
Explore medieval Falaise and immerse yourself in the history of William the Conqueror’s city through its streets, legends and sometimes little-known treasures.
L’événement Visites guidées Falaise, cité médiévale de Normandie Falaise a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande
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