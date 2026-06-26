Un été médiéval au château de Falaise Place Guillaume Le Conquérant Falaise

Falaise

Un été médiéval au château de Falaise

Place Guillaume Le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Cet été, le Château de Falaise vous invite à un voyage dans le temps avec des activités ludiques et des animations captivantes !

Du 8 juillet au 12 août, les mercredis, la basse-cour s’anime explorez l’histoire médiévale en famille ou entre amis, avec des événements GRATUITS à ne pas manquer !

MERCREDI 8 JUILLET

Atelier de tissage au peigne

Fingen est un artisan passionné par les fibres et les textiles naturels il sélectionne lui-même les meilleures toisons lors de la tonte !

Il transforme ensuite cette laine en créations authentiques, teintées naturellement et issues de circuits courts.

Animation par Fingen, le tisserand d’Ulster

Entre 10h et 18h Tout public

Atelier participatif Dans la limite des places disponibles

Basse-cour du château Gratuit

MERCREDI 15 JUILLET

Vie de camp et démonstrations d’artisanat

Plongez au coeur du Moyen Âge avec une reconstitution vivante de campement (XIIe au XVe siècles). Découvrez l’évolution de l’armement à travers une présentation ludique d’épées, boucliers et armures, tandis qu’un forgeron révèlera les secrets de la transformation du fer.

Enfin, laissez-vous transporter par les sonorités uniques des instruments médiévaux et explorez leur histoire et leurs évolutions au fil des siècles.

Animation par la compagnie Alt’Eras

Entre 10h et 18h Tout public

Basse-cour du château Gratuit

MERCREDI 22 JUILLET

Adoubement, joutes et initiations

Vivez une expérience historique au coeur d’un campement XIIe-XIIIe siècles de Messire Enguerrand, où petits et grands sont invités à s’initier à l’univers de la chevalerie. Organisée en ateliers tournants, cette animation propose diverses épreuves inspirées du quotidien des gens d’armes exercices d’adresse avec la pierrière, affrontements ludiques en tournois collectifs, duels ou joutes simulées chaque participant progresse jusqu’à la cérémonie d’adoubement au cours duquel les apprentis chevaliers recevront un parchemin calligraphié réalisé par Dame Agathe !

Animation par la Mesnie d’Or et d’Azur

Entre 10h et 18h Tout public à partir de 7 ans

Basse-cour du château Gratuit

MERCREDI 29 JUILLET

Récit de la bataille d’Hastings

Revivez l’une des batailles les plus emblématiques de l’histoire médiévale ! Thierry Vaneson vous plonge dans les coulisses du choc entre Guillaume le Conquérant et Harold Godwinson, pour la conquête du trône d’Angleterre.

Animation par l’association Chantres et Chroniqueurs

4 sessions de 45 min. 11h 13h30 15h 16h30

Tout public

Basse-cour du château Gratuit

MERCREDI 5 AOÛT

Sculptures et bestiaire médiéval

Plongez dans l’univers mythologique avec des démonstrations de sculpture sur bois et pierre inspirées des bestiaires celtes,

scandinaves et normands. Participez à des ateliers d’initiation à la gravure et repartez avec votre propre œuvre médiévale !

Animation par Les ateliers de la Cour Verte Ymagier Brocéliande

• Démonstrations en continu de 10h à 12h puis de 14h à 19h

• Ateliers libres pour les enfants de moins de 12 ans sur pierre calcaire tendre.

• Ateliers d’initiation à la gravure d’un symbole, sur pierre ou bois, à partir de 10 ans

5 sessions de 45 min 10h30 11h30 14h30 15h30 16h30

Réservation sur place Places limitées

Basse-cour du château Gratuit

MERCREDI 12 AOÛT

Initiation maroquinerie

Initiez-vous à l’art de la maroquinerie à travers un atelier dédié à la confection de bourses en cuir. Pendant deux heures, vous pourrez découvrir les différentes matières, du cuir épais de vache aux peaux plus souples de mouton ou de chèvre, tout en vous appropriant les bases du point sellier.

Tout au long de la journée, des temps d’échanges viennent enrichir l’expérience avec des éclairages sur les techniques de

tannage et les usages du cuir au Moyen Âge, mêlant pratique manuelle et transmission historique.

Animation par Flam’anime

• Démonstrations entre 10h et 18h

• Ateliers d’initiation à partir de 8 ans –

4 sessions de 2h 10h 13h 15h 17h

Réservation sur place Places limitées

Basse-cour du château Gratuit .

Place Guillaume Le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44 chateauaccueil@falaise.fr

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English : Un été médiéval au château de Falaise

This summer, Falaise Castle invites you to take a trip back in time with captivating workshops, events and tours!

Every Wednesday, from July 9 to August 6, the farmyard comes alive: explore medieval history with family and friends, with free events not to be missed!

L’événement Un été médiéval au château de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-06-26 par Calvados Attractivité