Informations pratiques

Falaise

Festival Les Faltaisies Look | Lève un peu les bras

Place Belle Croix Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise

Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !

Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise

Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !

Suée chorégraphique pour 2 danseuses Bien lookées, et bien pimpées, c’est avec une gestuelle gracieuse, acrobatique et percutante que les danseuses attirent votre attention dans une surenchère d’autoreprésentation.

Ce duo de danse se joue des apparences, de celles que l’on poursuit et que l’on s’impose.

Look est un jeu de reflet, de compétition et de remise en cause…

Tout public

18h durée de 30 min

Repli sous les Halles en cas de pluie

Point info au Musée des Automates Micro-Folie de Falaise .

Place Belle Croix Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Festival Les Faltaisies Look | Lève un peu les bras

Circus, theatre, music, and stories whether absurd, incredible or true are waiting to be discovered in the streets and at the historic and natural sites of Falaise.

Join us from 21 to 25 July for the Les Faltaisies Festival!

L’événement Festival Les Faltaisies Look | Lève un peu les bras Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande